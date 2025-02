Rainha Camilla não quer que Meghan Markle vá ao funeral de rei Charles III, diz jornal português

O estágio avançado do câncer do rei Charles III, de 76 anos, tem feito a família real britânica se antecipar aos fatos. Segundo a imprensa portuguesa, a rainha Camilla, mulher do chefe de Estado, já planeja o funeral do marido e tem em mente, inclusive, quem será barrado da cerimônia fúnebre quando o evento acontecer. No topo da lista está a esposa de príncipe Harry, a americana Meghan Markle, com quem seu enteado é casado desde 2018.