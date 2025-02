Ravi e Maitê foram os nomes mais populares no Acre em 2024, diz nova pesquisa

Em 2024, o Acre se destacou com dois nomes de forte significado e popularidade: Ravi e Maitê. O nome Ravi foi o mais registrado para meninos no estado, enquanto Maitê conquistou a preferência das famílias acreanas para meninas. Ambos os nomes refletem a tendência nacional de escolhas mais curtas e com significados místicos ou bíblicos.

Ravi, que subiu para a 4ª posição no ranking nacional, tem se consolidado como uma escolha popular no Norte e Nordeste do Brasil, ao lado de nomes como Gael e Theo, que também estão entre os mais registrados.

Já Maitê, com seu toque suave e sofisticado, foi uma escolha predominante para meninas não apenas no Acre, mas também em outras regiões do país, como o Nordeste.

A popularidade de Ravi e Maitê no Acre está alinhada com uma tendência observada em várias outras partes do Brasil, onde nomes curtos e de fácil pronúncia continuam ganhando destaque. Além disso, o Acre segue a média nacional, com Helena e Miguel como os nomes mais registrados para meninas e meninos, respectivamente.

Os dados de 2024 também mostram que nomes com influências bíblicas, como Miguel e Helena, permanecem como preferências em diversas regiões do Brasil, especialmente no Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

No entanto, nomes mais modernos e com origens diversas, como Ravi e Maitê, estão ganhando força, especialmente no Norte e Nordeste, refletindo uma mudança na forma de nomear as novas gerações.

Os registros de 2024 também revelam uma queda em nomes como Davi e Samuel, que eram populares em anos anteriores, enquanto o nome Gael, de origem celta, continua mantendo-se no topo, ocupando a 3ª posição no ranking nacional.

Em um cenário de diversidade cultural e influências globais, nomes como Ravi e Maitê representam a escolha de muitos pais que buscam nomes com significado forte, sonoridade agradável e fácil aceitação no Brasil e no mundo.

Pesquisa: © 2025 Brasil em Mapas @brasilemmapas • dados: Registro Civil do Brasil (2024)