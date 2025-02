Real Aquiri e Camisa 11 vencem e definem duelos das quartas no Sub-12 da Copinha

Real Aquiri e Camisa 11 são as últimas equipes classificadas para a fase de quartas de final da 10ª edição da Copinha Arasuper de Futsal no Sub-12. O Real Aquiri bateu o Santinha por 2 a 0 e o Camisa 11 goleou a Escolinha do Barcelona por 11 a 0.

“Tivemos uma rodada muito importante. O Sub-12 tinha uma fórmula diferente de disputa na primeira fase e os confrontos das quartas estão definidos”, comentou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

Duelos das quartas

Santa Cruz x Escolinha do Santinha

Camisa 11 x Real Aquiri

Flamenguinho x Furacão do Norte

Cruz Azul x Escolinha do Galvez

Outros resultados

Sub-14

Santa Cruz 3 x 0 Escola do Galvez

Cruz Azul 6 x 0 Amigos Solidários

Bangu 3 x 0 Rei Artur

Furacão do Norte 2 x 0 Plácido de Castro

Sub-10

Escolinha do Galvez 6 x 1 Flamenguinho

Furacão do Norte 4 x 1 Santa Cruz

Rei Artur 5 x 2 Sena Esporte

Escolinha do Santinha 3 x 1 Flamengo