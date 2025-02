A fase playoffs da Champions League movimenta esta terça-feira (11/2), de futebol europeu. Quatro jogos abrem a fase mata-mata da competição, que antecede as oitavas de final, entre eles Manchester City e Real Madrid.

Além do jogo entre o clube inglês e o time merengue, jogos como Brest x PSG, Club Brugge x Atatanta e Juventus x PSV acontecem nesta terça.

As partidas de ida serão finalizadas nesta quarta-feira (12/2), com os jogos entre Monaco x Benfica, Sporting x Borussia, Celtic x Bayern de Munique e Feyernoord x Milan. Os duelos irão acontecer também no mesmo horário, a partir das 17h.

Jogos de ida

11/02 | 14h45 – Brest x Paris Saint-Germain (Stade du Roudourou)

11/02 | 17h – Manchester City x Real Madrid (Etihad Stadium)

11/02 | 17h – Juventus x PSV (Juventus Stadium)

11/02 | 17h – Sporting x Borussia Dortmund (José Alvalade)

12/02 | 14h45 – Club Brugge x Atalanta (Jan Breydel)

12/02 | 17h – Monaco x Benfica (Louis II)

12/02 | 17h – Celtic x Bayern de Munique (Celtic Park)

12/02 | 17h – Feynoord x Milan (De Kuip)

Jogos de volta

18/02 | 14h45 – Milan x Feynoord (San Siro)

18/02 | 17h – Atalanta x Club Brugge (Atleti Azzurri d’Italia)

18/02 | 17h – Benfica x Monaco (Estádio da Luz)

18/02 | 17h – Bayern de Munique x Celtic (Arena de Munique)

19/02 | 14h45 – Borussia Dortmund x Sporting (BVB Stadion Dortmund)]

19/02 | 17h – Paris Saint-Germain x Brest (Parc des Princes)

19/02 | 17h – Real Madrid x Manchester City (Santiago Bernabéu)

19/02 | 17h – PSV x Juventus (PSV Stadion)

Vale lembrar que oito clubes já estão classificados diretamente para as oitavas de final por terem terminado a primeira fase nas oito primeiras colocações: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madri, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.