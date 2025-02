Recapturado mais um dos seis presidiários que conseguiram fugir de presídio no ano passado

Um dos seis presidiários que fugiram do presídio Francisco D’Oliveira Conde (Foc), em Rio Branco (AC), em novembro de 2024, Altevir de Araújo da Silva, foi capturado na tarde de sexta-feira (14), durante uma operação da Polícia Civil na capital, revelou o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC). Dos seis presos que fugiram, apenas dois continuam em fuga.

A fuga em 4 de novembro ocorreu numa das alas do pavilhão B da Unidade de Regime Provisório (URP) e os detentos fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco. Os fugitivos estavam no pavilhão B da Unidade de Regime Provisório (URP) da penitenciária e quebraram a estrutura da parede para fugir.

No dia 11 do mesmo mês, dois dos fugitivos, Francisco Barbosa de Souza e Leandro Nunes de Moura foram recapturados em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. Eles estavam em uma residência no bairro Remanso.

Na semana passada foi recapturado em Porto Velho, Talisson de Souza Gama, acusado de integrar a facção criminosa CV (Comando Vermelho) e que estaria em Rondônia para eliminar policiais militares. Com a prisão de Altevir de Araújo da Silva, falta à Polícia Penal prender novamente Ítalo de Andrade Lima e Ramisses da Silva Feitosa, que continuam foragidos.