Reflita seu estilo: óculos de sol que definem tendências para ela e para ele 

Mais do que um acessório funcional, os óculos de sol se tornaram uma peça-chave na composição do estilo pessoal. Combinando sofisticação, atitude e inovação, eles protegem os olhos contra os raios solares, expressam a identidade e a personalidade de quem os usa.

Seja em armações clássicas que nunca saem de moda ou em designs ousados que ditam as tendências das passarelas, os modelos para ela e para ele se reinventam a cada temporada, trazendo novos formatos, cores e tecnologias.

Tendências de óculos de sol para 2025

A cada temporada, novas referências surgem e reinventam o conceito de elegância e estilo. Em 2025, os óculos de sol vêm com um mix de nostalgia e inovação, resgatando designs clássicos, mas com materiais modernos e detalhes sofisticados.

Os formatos geométricos, lentes coloridas e armações translúcidas são algumas das apostas fortes para este ano. Além disso, a sustentabilidade ganha espaço, com marcas investindo em materiais recicláveis e biodegradáveis, sem perder a sofisticação.

Armações oversized

Os modelos oversized continuam sendo uma das maiores tendências. Inspirados nos anos 1970 e 1980, esses óculos trazem um ar sofisticado e imponente ao visual. Seja em formato quadrado, redondo ou borboleta, eles são ideais para quem quer um acessório que combine proteção e estilo.

As versões com lentes degradê e hastes finas estão entre as mais procuradas, já que adicionam um toque de elegância sem exageros. Para quem busca um look mais marcante, as armações espessas e coloridas são uma excelente escolha.

Estilo retrô-modernizado

O vintage segue forte no universo dos óculos, mas sempre com uma releitura moderna. Modelos como o aviador, que se popularizou na década de 1980, surgem agora com materiais mais leves e detalhes contemporâneos.

Outra opção que retorna com força é o estilo cat-eye, ícone da moda feminina dos anos 1950, que agora aparece com ângulos mais acentuados e lentes espelhadas.

Já para os homens, as armações redondas e metálicas, que remetem ao visual intelectual dos anos 1960, voltam a fazer sucesso.

Como escolher o modelo ideal para cada formato de rosto

Mais do que seguir tendências, é essencial escolher um modelo que harmonize com o formato do rosto. Isso garante um visual equilibrado e valorizado, além de maior conforto no dia a dia.

Rosto redondo

Para quem tem traços arredondados, a melhor opção são os modelos angulares, que criam um efeito de alongamento no rosto. Óculos retangulares e quadrados ajudam a trazer mais definição para a face.

Rosto quadrado

Já para os rostos com linhas mais marcadas, como queixo e maxilar evidentes, as armações arredondadas ou ovais são ideais. Elas suavizam os traços e equilibram a simetria do rosto.

Rosto oval

O rosto oval é o mais versátil e combina com quase todos os estilos. Desde modelos grandes e extravagantes até versões minimalistas, tudo depende da proposta de cada look.

Rosto triangular

Para quem tem o queixo mais fino e a testa larga, os modelos tipo aviador ou com armações mais largas na parte superior são ideais. Eles ajudam a criar um equilíbrio no formato da face.

Materiais e tecnologias que fazem a diferença

Além do design, a escolha dos materiais e das tecnologias envolvidas na produção dos óculos é um fator essencial. Atualmente, muitas marcas investem em materiais ultraleves e sustentáveis, garantindo conforto sem abrir mão da durabilidade.

As lentes com proteção UV são indispensáveis para a saúde ocular, evitando danos causados pela exposição ao sol.

Além disso, opções polarizadas ajudam a reduzir reflexos e melhoram a visibilidade, sendo ideais para quem dirige ou pratica esportes ao ar livre.

Para quem busca um toque de sofisticação, as armações em acetato de alta qualidade trazem resistência e elegância. Já os modelos em titânio são leves e extremamente duráveis, perfeitos para quem quer um acessório refinado e discreto.

Destaques do momento para ela

As tendências para óculos de sol feminino vêm carregadas de ousadia e personalidade. Os modelos com lentes espelhadas e armações translúcidas são os queridinhos das fashionistas, trazendo um ar moderno e futurista ao visual.

Outra aposta forte são as armações coloridas em tons vibrantes, como vermelho, azul e amarelo. Esses modelos adicionam um toque divertido e despojado ao look, sendo ideais para quem gosta de um estilo mais autêntico.

Já para quem prefere algo mais clássico, as armações em tons terrosos e lentes em degradê são uma excelente opção. Elas combinam facilmente com qualquer produção e trazem um ar sofisticado ao look.

Destaques do momento para ele

O universo dos óculos de sol masculino também está repleto de novidades. Modelos com armações metálicas finas e lentes levemente espelhadas são tendências que trazem um toque sofisticado e urbano.

Outra aposta são os óculos esportivos com design aerodinâmico, que unem estilo e funcionalidade. Eles são ideais para quem busca um acessório que combine com um lifestyle ativo e dinâmico.

Os modelos clássicos, como o aviador e o wayfarer, continuam em alta, mas agora surgem com detalhes mais refinados, como hastes em madeira e lentes com tonalidades diferenciadas.