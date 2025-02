André Marques conseguiu realizar o sonho que muitas pessoas têm vida, que é ganhar na Mega-Sena da Virada e embolsar uma boa grana. Na virada de 2014 para 2015, o ex-apresentador da Globo esteve entre os sortudos que mudaram de vida.

Na época, ele contou que soube da vitória por meio de amigos e familiares que acompanharam o sorteio. Ele aproveitou para investir em negócios próprios e aplicações financeiras.

De acordo com o E-Investidor, do Estadão, o apresentador ganhou a quina e levou R$ 19 mil. A vitória de André Marques se tornou pública após Cissa Guimarães, sua ex-colega de Globo, revelar durante um programa do canal.

André Marques revela se vai substituir Ana Paula Padrão no MasterChef

A assessoria de imprensa de André Marques comentou sobre o convite que o apresentador recebeu da Band para assumir o lugar de Ana Paula Padrão no MasterChef Brasil. Há 10 anos no comando do reality show, Ana deixa o programa após a edição confeiteiros, que vai ao ar ainda este mês.

Em contato com o Metrópoles, a equipe de André Marques esclareceu que, apesar de ter ficado muito feliz com o convite, o apresentador não poderá assumir o comando do reality por falta de espaço na agenda.

Leia o comunicado completo:

Ficou muito feliz, mas no momento a agenda não batia com a dos seus projetos já iniciados! O André está voltado para as gravações do seu programa Contando Histórias com André Marques, em que ele viaja para cozinhar e contar histórias! Inclusive, no momento, ele está viajando pela Califórnia de motorhome para conhecer as leis, regras, enfrentar o gelo e etc, para que possa ganhar experiência e fazer sua viagem até o Alaska. E em janeiro já [está] com a agenda fechada, ele retoma suas gravações no estúdio cozinha que acaba de construir em casa, recebendo convidados e ensinando receitas!!