O “Menino Ney” saiu do Brasil em 2013, deixando o Santo rumo ao Barcelona, tendo brilhado em vários dos gramados mais importantes da história do futebol, o atleta volta a pisar na Vila Belmiro como atleta do Peixe. Entretanto, o que poucos sabem é que um passo importante de sua trajetória começou, na realidade, enfrentando um clube acreano.

Em 2009, o time do Rio Branco-AC viajou até o litoral paulista para enfrentar os Meninos da Vila, e pela primeira vez, contra o Estrelão Acreano, Neymar foi titular no jogo de volta do embate, e marcou seu segundo gol da carreira.

O jogo se encerraria em um 4 a 0 para o clube paulista. Antes da titularidade, Neymar já havia vindo ao Acre, para a primeira partida do confronto, onde treinou no Estádio Florestão, entretanto, não foi relacionado para a disputa, acompanhando a vitória por 2 a 1 do peixe de fora das quatro linhas.

Apesar de ser um período marcante para o atleta, o Santos não seguiu muito a diante na competição, tendo caído na segunda fase, contra o CSA-AL, devido a uma derrota por 1 a 0, em plena Vila Belmiro.

Com informações do Globo Esporte