Renata compartilha com Eva o flerte que recebeu de Maike e amiga aconselha: “Corta!”

Renata revelou à amiga Eva que recebeu investidas de Maike, mas recusou: “Para me envolver com alguém nesse nível de exposição, tem que ter um propósito. Sem contar que ele já ficou com outra pessoa aqui.”

Surpresa, Eva reagiu: “Ele tá caindo no meu conceito! Já tava com Giovanna e agora dando em cima de ti? Mala! Nem retribua carinho… Corta!”

Eva: “A senhora nem ouse dar cabimento pra ele [Maike]. Dá umas cortadonas!”

Renata: “Não, amiga, eu levo na brincadeira. Pra beijar essa boca aqui tem que ralar muito!”

Veja o vídeo: