Resex Chico Mendes é a 2ª unidade de conservação federal com maior índice de desmatamento

Dados da plataforma Terra Brasilis, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), apontam que a Resex Chico Mendes foi a segunda unidade de conservação federal com maior índice de desmatamento no ano de 2024, com 25,16 km² de perda de cobertura vegetal.

A Resex foi criada em 1990, pouco mais de 1 ano após a morte de Chico Mendes, líder seringueiro assassinado em dezembro de 1988, em Xapuri, a mando de Darly Alves, um grileiro de terras da região. Desde sua criação, já perdeu mais de 6% de sua cobertura florestal.

A área só perde para outra localizada no Tapajós, no Pará, que teve 45,13 km² de degradação. O terceiro lugar foi ocupado pela Floresta Nacional do Jamanxim, também no Pará, com 14,49 km² de área devastada.

Ainda dentro do estado, a segunda maior reserva desmatada foi a do Alto Juruá, com 0,67 km², seguida pela do Cazumbá-Iracema, com 0,59 km²; e o Parque Nacional da Serra do Divisor, com 0,38 km².

O ranking também aponta os municípios com maior área de desmatamento no mesmo período:

1º – Feijó/AC: 51,12 km²

2º – Rio Branco/AC: 43,17 km²

3º – Sena Madureira/AC: 40,01 km²

4º – Manoel Urbano/AC: 26,64 km²

5º – Tarauacá/AC: 26,42 km²

6º – Bujari/AC: 16,96 km²

7º – Xapuri/AC: 15,04 km²

8º – Brasileia/AC: 11,32 km²

9º – Cruzeiro do Sul/AC: 9,96 km²

10º – Porto Acre/AC: 9,88 km²