Restaurante Popular de Rio Branco será reaberto nesta segunda-feira

Fechado desde o início do ano, o Restaurante Popular, situado na Avenida Sobral, em Rio Branco, tem data prevista para a retorno do funcionamento nesta segunda-feira (10), como anunciou a prefeitura recentemente.

De acordo com a gestão, o local que deveria ter a volta dos serviços no dia 3 de fevereiro, precisou passar por uma manutenção mais complexa na estrutura de forro e cobertura no prédio.

Nas redes sociais, o secretário de Direitos Humanos, João Marcos Luz convidou a população a estar na reabertura às 9h.

“Nós estaremos lá com toda a nossa equipe. O prefeito, Tião Bocalom também vai estar presente. E quero dizer que vai continuar custando apenas R$ 2”, comentou.