Resultado Sefaz tem homologação publicada; veja classificação

Foi divulgado o resultado final do concurso Sefaz AC (Secretaria da Fazenda do Estado do Acre), para os cargos de Auditor, Contador, Especialista e Técnico da Fazenda!

O resultado final na análise da documentação referente ao desempate de nota, bem como o resultado final do certame e sua homologação foram publicados em Diário Oficial do estado nesta segunda-feira (10/2).

De acordo com o documento, as justificativas da banca para o deferimento ou o indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na análise da documentação referente ao desempate de notas estarão à disposição dos candidatos a partir de 11 de fevereiro de 2025, no site da banca Cebraspe.

O concurso Sefaz AC ofertou 164 vagas de níveis médio e superior para os cargos de Auditor da Receita Estadual, Contador, Especialista da Fazenda e Técnico da Fazenda. O salário inicial é de até R$ 20.524,32.

Resultado Sefaz AC – panorama do certame

Organizado pelo Cebraspe, o concurso Sefaz AC ofertou 164 vagas de níveis médio e superior de formação, distribuídas da seguinte forma:

Auditor da Receita Estadual: 48 vagas;

Contador: 9 vagas;

Especialista da Fazenda Estadual: 47 vagas; e

Técnico da Fazenda Estadual: 60 vagas.

Os aprovados receberão os seguintes salários iniciais:

Auditor da Receita Estadual: R$ 20.524,32;

Contador: R$ 9.171,85;

Especialista da Fazenda Estadual: R$ 9.171,85; e

Técnico da Fazenda Estadual: R$ 3.190,24.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para os cargos de nível superior e 30 horas semanais para o cargo de nível médio.

As provas foram aplicadas no dia 2/6/2024, nas seguintes cidades do Estado do Acre: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

Resumo do concurso Sefaz AC