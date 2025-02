Retomar hobbies de infância faz bem para saúde mental; veja como

Oona Varga passou os invernos de sua infância deslizando sobre o gelo no Steinberg Skating Rink em sua cidade natal, St. Louis, enquanto os verões significavam andar de patins pelas ruas do bairro. O amor de Varga pelos patins começou quando uma amiga lhe comprou um par usado no Craigslist. Ela ficou fascinada desde o momento em que os calçou aos 8 anos.

“Quando eu era mais jovem, andar de patins me trazia uma imensa alegria”, conta. “Eu adorava sentir o vento passando pelo meu cabelo.”

Mas quando Varga entrou na adolescência, os patins gradualmente desapareceram de sua rotina — até alguns anos atrás, quando decidiu investir em um novo par que se ajustasse adequadamente. Aos 22 anos, Varga reacendeu sua paixão pela patinação, acolhendo a ludicidade e a liberdade que isso traz para sua vida diária.

“Quando criança, eu costumava imaginar que estava em um filme dos anos 80 enquanto patinava”, conta Varga. “Agora, isso me traz nostalgia da minha infância.”

Você pode ter se encontrado em uma situação semelhante — pensando em um hobby da infância que amava, mas abandonou conforme cresceu e a vida ficou mais ocupada. Talvez você sonhe em jogar kickball comunitário, organizar uma noite de jogos de tabuleiro, colecionar objetos ou cantar karaokê.

Não importa o que te chama, existe um motivo pelo qual você se sente atraído por essas atividades da infância. E você pode se surpreender com os benefícios que a ludicidade adiciona à sua vida.

Descubra seu estilo natural de jogo

Não sabe o que fazer? Na verdade, você não precisa escolher um hobby antigo, mas pode tentar um novo. Se você quer adicionar mais diversão à sua rotina diária, considere hobbies que se alinhem com sua “personalidade lúdica”, um conceito desenvolvido pelo Dr. Stuart Brown, 92, psiquiatra e fundador do National Institute for Play.

As oito personalidades lúdicas que Brown desenvolveu a partir de entrevistas com clientes permitem que as pessoas descubram seu estilo natural de brincar, embora mais de uma ressoe com a maioria das pessoas, segundo Brown.

Se você ama assumir o comando e organizar, pode ser um diretor, alguém que prospera planejando e executando eventos. Aqueles que anseiam pela emoção de uma vitória podem incorporar o competidor.

Personalidades maiores e mais ousadas podem brilhar como brincalhões, sempre fazendo palhaçadas, ou como contadores de histórias, trazendo a imaginação à vida.

O explorador busca aventura e novas experiências, enquanto o “cinestésico” encontra alegria na atividade física. Se acumular itens raros ou fascinantes te interessa, você pode ser um colecionador, e aqueles atraídos por artes e artesanato se encaixam na personalidade criadora.

Revise um antigo hobby ou encontre um novo

Para muitos, retornar a um hobby da infância é mais do que uma nova forma de entretenimento, mas sim uma fuga dos estressores diários. Se uma atividade já te trouxe conforto quando criança, ela ainda pode ter o mesmo efeito calmante na idade adulta, segundo Ramani Durvasula, psicóloga clínica licenciada e professora emérita de psicologia da Universidade Estadual da Califórnia, em Los Angeles.

Adultos que são altamente lúdicos também são mais positivos sobre o futuro e mais resilientes diante dos desafios, de acordo com um novo estudo divulgado em 9 de fevereiro na revista Frontiers in Psychology.

Pesquisadores entrevistaram 500 participantes durante a segunda onda da pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos em 2021 e descobriram que indivíduos mais brincalhões tinham maior otimismo, habilidades de enfrentamento mais fortes e uma experiência mais positiva durante as atividades — mesmo enfrentando os mesmos medos e vulnerabilidades que os outros.

Quando as pessoas brincam, seu sistema límbico — a parte do cérebro envolvida nas respostas comportamentais e emocionais — e o tronco cerebral se abrem para novas conexões e estímulos, proporcionando nutrição cerebral crítica, de acordo com Brown.

Reconectar-se com hobbies da infância pode ser valioso para pessoas em qualquer estágio da vida, seja navegando pelo excesso de tempo livre na aposentadoria, lidando com a perda do emprego ou simplesmente buscando mais intenção em sua agenda.

Durvasula, que não participou do estudo, diz que essas atividades têm profundidade emocional devido às memórias da infância ligadas a elas, e essa conexão nostálgica adiciona significado à experiência.

À medida que a tecnologia se tornou parte integral da vida, os adultos tendem a negligenciar as atividades criativas não eletrônicas que antes lhes traziam alegria, segundo Durvasula.

Envolver-se em atividades manuais como origami, confecção de pulseiras, quebra-cabeças, pickleball, cerâmica ou álbuns de recortes promove o que os psicólogos chamam de senso de eficácia — o prazer que vem da prática de uma habilidade e da realização de uma tarefa, ela explicou.

À medida que as pessoas ganham confiança com hobbies, como colorir ou pintar, elas podem até se sentir encorajadas a assumir riscos criativos em outras áreas de suas vidas, como redecorar seu espaço ou experimentar novos estilos de roupas.

Hobbies tradicionalmente infantis também têm o poder de inspirar inovação em sua carreira ou empreendimentos comerciais ao acessar a parte imaginativa de sua mente, de acordo com Durvasula.

Dando o primeiro passo

Começar um novo hobby pode parecer intimidante, especialmente quando atividades associadas a crianças podem fazer os adultos se sentirem envergonhados. No entanto, Brown enfatizou a importância de priorizar a brincadeira como uma fuga da produtividade tradicional e das expectativas sociais, permitindo que as pessoas se soltem e se divirtam novamente.

Para aqueles que ainda se sentem hesitantes, começar um hobby na privacidade de casa pode ajudar a aliviar o desconforto.

Se você está interessado em tentar ballet, Durvasula recomenda seguir um tutorial no YouTube em sua sala antes mesmo de considerar uma aula para iniciantes. À medida que sua confiança cresce, fazer aulas com amigos ou se juntar a uma comunidade de outros aprendizes pode ajudar a aliviar o nervosismo.

Mais importante, as pessoas precisam se concentrar em estabelecer expectativas realistas para manter a atividade agradável, segundo Durvasula.

“Quando fazemos as coisas como adultos, queremos fazê-las perfeitamente”, afirma. “Queremos que o pão saia parecendo artesanal, queremos ser como (Rudolf) Nureyev se fazemos uma aula de ballet ou queremos pintar como (Mark) Rothko… mas apenas o ato de segurar o pincel e pintar uma tela é realmente especial.”

Abordar hobbies para prazer pessoal, em vez de pressão para monetizar ou ganhar validação nas redes sociais, os mantém leves e gratificantes. Focar na individualidade desses exercícios também pode ajudar as pessoas a reformular ou superar tendências perfeccionistas.

Incluindo hobbies em sua agenda

Com agendas cada vez mais ocupadas, é fácil deixar a importância dos hobbies de lado, mas Durvasula sugere algumas estratégias simples para integrar essas atividades na vida diária. Se seu hobby requer materiais específicos, como papel ou tinta, tente mantê-los em um espaço onde você costuma relaxar, como o sofá onde frequentemente navega no celular ou assiste TV, como um lembrete para começar.

Combinar o hobby com outra atividade agradável, como ouvir um podcast ou música, pode tornar o exercício ainda mais gratificante. Para aqueles que lutam para quebrar sua rotina atual, envolver outras pessoas pode fornecer alguma motivação necessária. Convide um amigo para se juntar a você, ou se você é pai, mãe ou avós, tente compartilhar o hobby com uma criança para um momento extra de conexão.

Para manter o compromisso, programe seu hobby em sua rotina, assim como você faria com exercícios ou preparar o jantar, para garantir que você inclua um pouco de diversão em cada dia. Brown acrescentou que toda manhã, quando as pessoas se olham no espelho, deveriam se perguntar: “Como vou brincar hoje?”