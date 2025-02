Review Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: pirataria, caos e bom humor

Além do personagem presente desde os primeiros jogos da série, agora com 60 anos, mas com a mesma energia de sempre, o game também resgata o combate originai, deixando de lado alguns elementos de RPG apresentados em Yakuza: Like a Dragon, de 2020, mas mantendo o humor escrachado e até um pouco non-sense, fazendo com que ser um Yakuza pirata em pleno século XIX seja apenas um detalhe. Não é preciso ter jogado nenhum jogo anterior da série Yakuza para entender e se divertir em Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, mas parte do fio condutor do jogo é consequência direta do final de Infinite Wealth, então alguns spoilers do game anterior são inevitáveis.