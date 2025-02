Reviravolta no Caso Guascor: vítima diz que não reconhece enfermeiro como o atirador

Residente no bairro Rosa Gonçalves, em Sena Madureira, Denis José de Brito Rodrigues foi um dos baleados em janeiro deste ano no estacionamento da Guascor, situado na BR-364, próximo à entrada da cidade. Após passar alguns dias internado em Rio Branco, ele recebeu alta médica e já se encontra em casa.

Neste final de semana, Denis recorreu à imprensa para esclarecer alguns fatos sobre o caso. O principal deles diz respeito ao enfermeiro Marcos Vinícius Furtado, acusado de ser o autor dos disparos.

Em seu relato, Denis demonstrou certa indignação com o julgamento público que está sendo feito ao servidor. Ele disse que não reconhece Marcos Vinícius como o atirador.

“Venho aqui expressar a minha indignação, pois várias pessoas estão julgando e criticando o Marcos Vinícius, fazendo pressão para prendê-lo, mas nada de investigarem as pessoas que o agrediram logo após ele entrar em luta corporal na tentativa de retomar sua arma, onde tem fotos que comprovam a intensidade com que ele foi agredido. Como falei no meu depoimento à polícia, ao me aproximar do tumulto em que ele se encontrava, apenas senti o impacto da bala. Não sei quem atirou, pois estava um tumulto. As pessoas estão julgando e criticando um pai de família, com dois filhos para criar, sem saber a real veracidade dos fatos”, comentou a vítima.