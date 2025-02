O júri de Los Angeles levou três horas para chegar à decisão unânime. Caso fosse condenado, o artista poderia pegar até 24 anos de prisão.

Acusação contra ASAP Rocky

Rakim Mayers, mais conhecido como ASAP Rocky, foi acusado de apontar uma arma para Terell Ephron , ex-amigo do artista e rapper.

, ex-amigo do artista e rapper. Ele ainda foi acusado de, em um segundo confronto, atirar duas vezes no cantor .

. Ambos os casos aconteceram em 6 de novembro de 2021 .

. Rocky alegava inocência e chegou a negar uma proposta de acordo, em 24 de janeiro deste ano.

Rihanna e ASAP estão juntos desde 2020 e tiveram seu primeiro filho em maio de 2022. Em sua apresentação no Super Bowl, em fevereiro do ano passado, Rihanna revelou a gravidez do segundo filho.