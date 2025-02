Rio Acre continua subindo na capital e se aproxima dos 12 metros, diz Defesa Civil

O Rio Acre voltou a apresentar elevação na medição das 15h desta sexta-feira (14), marcando 11,34 metros na capital acreana.

Na medição das 9h o rio registrou 11,26m, já na medição de meio dia, a marca chegou a 11,30m. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, o manancial está subindo cerca 1,5 centímetro a cada hora, o que é considerado um ritmo razoável.

A elevação entre as duas últimas medições é de apenas quatro centímetros, no entanto, apesar do ritmo mais lento, Falcão afirmou que o rio deve continuar subindo durante o final de semana.

“A previsão é que continue subindo no final de semana, mas não deve ultrapassar os 12 metros, a não ser que ocorra outra chuva forte como foi registradas nos últimos dias”, disse.