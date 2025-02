Rio Acre segue em elevação e se aproxima dos 12 metros em Rio Branco, alerta Defesa Civil

O nível do Rio Acre voltou a subir em Rio Branco nesta terça-feira (25) e atingiu 11,33 metros às 18h, de acordo com a Defesa Civil. Mais cedo, pela manhã, o rio estava com 10,70 metros, o que representa um aumento de 63 centímetros ao longo do dia.

Medições do dia:

06h – 10,70m

– 10,70m 09h – 10,78m

– 10,78m 12h – 10,96m

– 10,96m 15h – 11,15m

– 11,15m 18h – 11,33m

A previsão de que o rio superaria os 11 metros ao longo do dia se confirmou.

A cota de alerta na capital acreana é de 13,50 metros, enquanto o transbordamento ocorre a partir dos 14 metros. Com o rio se aproximando dessas marcas, a Defesa Civil segue monitorando a situação e pede atenção especial às comunidades ribeirinhas.

No último fim de semana, uma forte enxurrada atingiu Rio Branco, deixando pelo menos 17 bairros alagados e centenas de famílias desabrigadas. A expectativa é que o nível do rio continue subindo nos próximos dias.