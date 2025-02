Rio Acre volta a baixar e sai da marca dos 11 metros na capital acreana; veja as ultimas medições

Na medição realizada pela Defesa Civil, o nível do Rio Acre em Rio Branco apresentou uma significativa redução, passando de 11,10 metros às 18h desta terça-feira (18) para 10,85 metros às 5h35 desta quarta-feira (19). Essa diminuição de 25 cm traz um alívio para a população e as autoridades locais, que acompanharam de perto a elevação das águas nas últimas semanas.

A cota de alerta para o Rio Acre é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordamento é de 14 metros. Com o nível atual de 10,85 metros, a cidade ainda se encontra em uma situação segura.

A Defesa Civil intensificou as ações de monitoramento e prevenção, garantindo que as comunidades ribeirinhas estivessem informadas sobre as condições do rio. Embora a redução do nível das águas seja uma notícia positiva, a Defesa Civil continua recomendando cautela à população, especialmente àquelas que residem nas áreas mais vulneráveis.

Previsão do tempo

A previsão do tempo para o Acre nesta quarta-feira indica que o dia será de sol com algumas nuvens. Existem chances de chuvas isoladas, especialmente durante a tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre 22°C e 30°C, com umidade relativa do ar elevada. É aconselhável que as pessoas se mantenham hidratadas e que estejam atentas às mudanças nas condições climáticas.