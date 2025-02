Rio Branco é a segunda capital do país onde a cesta básica de 12 itens mais subiu de preço em fevereiro

Rio Branco, capital do Acre, e Belém, do Pará, são as duas das 27 capitais do país onde a cesta básica, composta por 12 produtos, mais subiu de preços no Brasil durante o mês de fevereiro, com uma variação de 0,10% em relação ao mês de janeiro. Os menores preços, por capitais, foram verificados em São Luís (MA) e Recife (PE), com as cestas básicas de 12 produtos vendidas a R$ 298,44 e R$ 299,69, respectivamente.

O preço da cesta subiu de R$ 345,23 para R$ 345,56 na média nacional, segundo dados da Abras (Associação Brasileira de Supermercados), sediada em São Paulo, cujos números – divulgados nesta terça-feira (25) – devem ser confirmados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ao final do mês, na sexta-feira (28), com o resultado da inflação de fevereiro.

Os números revelam que o consumo nos lares avançou 2,22% no mês passado. O governo federal está estudando medidas para baratear o preço dos alimentos, que afeta intensamente o bolso do brasileiro mais pobre. O destaque vai para as carnes e o café. O preço dos alimentos puxou a alta na inflação de 2024, que fechou o ano em 4,83% – acima da meta projetada pela equipe econômica do governo. As maiores variações de preços foram das carnes (20,84%) e do café moído (39,60%).

No momento, a inflação acumulada em 12 meses é de 4,56%. Em janeiro, o grupo Alimentação e Bebidas subiu 0,96%. A inflação de alimentos passou de -0,5% em 2023 para 8,2% em 2024.

O governo aposta na queda do dólar (que recuou em torno de 10% nos últimos 60 dias) e na “supersafra” de 2025. O Palácio do Planalto descartou o tabelamento de preços para forçar a queda nos valores dos alimentos. Uma das medidas estudadas pelo governo é fortalecer e tornar mais “estimulante” o novo Plano Safra.

“Os últimos meses de 2024 tiveram baixas expressivas das taxas de desemprego e ainda contaram com recursos injetados, como pagamento do Bolsa Família, do 3º lote residual do Imposto de Renda e da liberação em requisições de pequeno valor do INSS”, destacou Márcio Milan, vice-presidente da Abras.

Dos 12 produtos na cesta básica simples, apenas cinco apresentaram queda em janeiro. São eles: leite longa vida (-1,53%), carne bovina (-1,45%), feijão (-1,35%), óleo de soja (-0,87%) e arroz (-0,54%).

O prato típico do brasileiro, o clássico arroz e feijão, deixou de ser o vilão e continua na contramão da inflação dos alimentos, mantendo-se acessível nas gôndolas dos supermercados. Do lado das altas, o destaque vai para o café torrado e moído, que subiu 8,56% em janeiro. Em 12 meses, a alta é de 50,34% na média nacional. Uma das explicações para o encarecimento do café é a questão climática, que afetou a produção nas últimas safras.

O AbrasMercado — indicador da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) que mede a variação de preços nos supermercados — mostrou que, em janeiro, o preço médio da cesta de 35 produtos de largo consumo subiu de R$ 794,56 para R$ 800,75 (na média nacional), um aumento de 0,78% em comparação com dezembro de 2024.

Ficaram mais baratos em janeiro: leite longa vida (-1,53%), feijão (-1,35%), óleo de soja (-0,87%), arroz (-0,54%), pernil (-0,95%), carne bovina – corte dianteiro (-1,45%) e batata (-9,12%).

Ficaram mais caros em janeiro: café torrado e moído (+8,56%), açúcar refinado (+1,78%), frango congelado (+2,51%), carne bovina – corte do traseiro (+1,74%), ovos (+0,89%), tomate (+20,27%) e cebola (+7,99%).