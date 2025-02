Rio Branco enfrenta a Adesg e tenta a recuperação no campeonato

O Rio Branco joga contra a Adesg neste sábado, 8, a partir das 17 horas, no Florestão, em confronto válido pela 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual. O Rio Branco perdeu o clássico para o Independência e precisa vencer para manter as boas chances de disputar a semifinal. O Leão de Senador Guiomard vai tentar manter a invencibilidade no torneio e se manter dentro do G4.

Muito modificado

O técnico Daniel Pereira fez modificações nos três setores do Rio Branco. Érick será o lateral esquerdo titular, o volante Paulo Nehão estreia e Rickson ganha uma vaga no ataque.

“Jogamos muito abaixo no clássico e as mudanças foram necessárias. Esse jogo contra a Adesg é decisivo”, avaliou o treinador.

Pedro Careca é a novidade

O atacante Pedro Careca será a novidade da Adesg contra o Rio Branco. O atleta foi regularizado e ganha a vaga de Jerônimo no ataque.

“Vamos manter a nossa base. O Pedro deveria ter estreado contra o Plácido, mas não foi possível por causa da documentação. Uma vitória vai nos deixar em uma boa condição para conquistar a classificação”, afirmou o técnico Erismeu Silva.

No apito

José Lima comanda Rio Branco e Adesg. Verônica Severino e Douglas Rêgo serão os auxiliares.