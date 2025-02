Rio Branco fecha negociação do zagueiro Nickson com a Ponte Preta

O Rio Branco fechou nesta quinta, 27, a negociação do zagueiro Nickson com a Ponte Preta. O atleta do Estrelão despertou o interesse do clube paulista por causa das atuações na Copa São Paulo.

“Assinei toda a documentação e o Nickson deve viajar neste fim de semana. O atleta vem trabalhando forte e vai chegar em São Paulo em boas condições físicas”, comentou o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

30%

Valdemar Neto confirmou a liberação do atleta e em uma negociação futura, o Rio Branco fica com 30% dos valores.

“Foi um acordo razoável para o Rio Branco. O Nickson é um atleta jovem e pode evoluir muito no futebol paulista”, avaliou o dirigente.

Grande oportunidade

Nickson classificou como uma grande oportunidade essa transferência para a Ponte Preta.

“O Rio Branco me garantiu essa chance. Agora é seguir trabalhando e procurar evoluir cada vez mais”, comentou Nickson.