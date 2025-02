Rio Branco não terá carnavais de bairro em 2025; “PM não tem efetivo para isso”, diz FGB

Rio Branco não terá carnaval de bairro nesse ano de 2025. A informação é do presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Pereira.

O único evento acontece no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Getúlio Vargas, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, numa parceria da Prefeitura com o Governo do Estado e a Associação Comercial do Acre (Acisa).

“Não tem efetivo da PM para dar suporte aos bairros”, afirmou Klowsbey.

O gestor disse que o único carnaval de bairro que vai acontecer é o do bairro Tucumã, o Bloco dos Sujos.

“O único autorizado é o do Tucumã, porque vai acontecer das 14h às 17h, sem data definida”, finalizou.