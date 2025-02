Rio Branco registra a menor temperatura entre as capitais brasileiras nesta sexta, diz Friale

A capital acreana registrou pela segunda vez na semana a menor temperatura entre as capitais brasileiras. De acordo com dados do Aeroporto Internacional de Rio Branco, na última quinta-feira (13), o município registrou a temperatura de apenas 23ºC.

O fato foi divulgado pelo pesquisador meteorológico Davi Friale em suas redes sociais. A capital registrou em seus termômetros a temperatura máxima de apenas 26,1ºC.

O fenômeno ocorre em razão da onda de calor que atinge várias regiões brasileiras, entre elas, Nordeste e Sul, onde algumas cidades tiveram temperaturas acima dos 30ºC nesta tarde.

Na terça-feira (11) a capital acreana também foi a mais fria do país, com termômetros marcando 26,3ºC, empatada com Brasília. Por outro lado, cidades como Porto Alegre e Rio de Janeiro tiveram as maiores temperaturas do dia, com termômetros acima dos 39ºC. A capital Uruguaiana, no Rio Grande do Sul chegou a atingir 41,3ºC, registrando a maior temperatura do ano de todo o país.