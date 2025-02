Rio Branco se mantém como a capital com a menor tarifa de ônibus do Brasil; veja preços pelo país

Enquanto diversas capitais brasileiras enfrentam reajustes nas tarifas de transporte público no início deste ano, Rio Branco tem mantido a passagem de ônibus a R$ 3,50, o menor valor entre as capitais do país.

A última alteração do valor na passagem de ônibus aconteceu em julho de 2022, na gestão do atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, quando o valor foi reduzido de R$ 4,00 para R$ 3,50 após aprovação unânime do Conselho Tarifário, em resposta a uma paralisação de motoristas.

O congelamento da tarifa tem sido custeado graças ao subsídio de R$ 2,4 milhões concedido pela prefeitura ao setor de transporte público. Esse investimento garantiu a gratuidade para alguns tipos de passagens, e cobriu parcialmente outras, como de estudantes.

Seguido de Rio Branco, que segue com a menor tarifa do país, Macapá, capital do Amapá, apresenta a segunda menor passagem de ônibus entre as capitais brasileiras, com o bilhete custando R$ 3,70, valor que também não é reajustado há mais de quatro anos.

Aumento de passagens pelo país

Na contramão da capital acreana, outras capitais pelo Brasil enfrentam reajustes consecutivos. Florianópolis, por exemplo, registrou o maior aumento percentual deste ano, saltando de R$ 6 para R$ 6,90. Segundo a prefeitura da capital catarinense, a alta se deve à valorização do dólar, que encareceu componentes essenciais, como carrocerias de ônibus e diesel, além da reintrodução de impostos federais sobre a folha de pagamento.

São Paulo, Recife e Salvador também iniciaram 2025 com preços mais altos para o transporte público. Em SP o valor passou de R$ 4,60 para R$ 5, registrando o primeiro reajuste desde 2020.

Confira o valor das passagens de ônibus em todas as capitais brasileiras:

Florianópolis: R$ 6,90 (sofreu reajuste em 2025);

Porto Velho: R$ 6;

Curitiba: R$ 6;

Belo Horizonte: R$ 5,75 (sofreu reajuste em 2025);

Salvador: R$ 5,60 (sofreu reajuste em 2025);

Brasília: R$ 5,50;

Boa Vista: R$ 5,50;

João Pessoa: R$ 5,20 (sofreu reajuste em 2025);

São Paulo: R$ 5 (sofreu reajuste em 2025);

Cuiabá: R$ 4,95

Natal: R$ 4,90 (sofreu reajuste na última semana de 2024)

Vitória: R$ 4,90 (sofreu reajuste em 2025)

Porto Alegre: R$ 4,80

Campo Grande: R$ 4,95 (sofreu reajuste em 2025)

Rio de Janeiro: R$ 4,70 (sofreu reajuste em 2025)

Fortaleza: R$ 4,50

Aracaju: R$ 4,50

Goiânia: R$ 4,30

Recife: R$ 4,30 (sofreu reajuste em 2025)

São Luís: R$ 4,20

Maceió: R$ 4,00

Belém: R$ 4

Teresina: R$ 4

Palmas: R$ 3,83

Macapá: R$ 3,70

Rio Branco: R$ 3,50

Manaus: R$ 4,50