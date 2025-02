Rio Branco soma apenas três pontos e corre risco de ser rebaixado pela 1ª vez no Campeonato Acreano

Após ser derrotado pelo Humaitá, por 3 a 2, no último sábado (22), pela quinta rodada do Campeonato Acreano, o Rio Branco-AC fica com a sexta colocação na classificação do torneio, somando apenas três pontos. O Alvirrubro, é o maior campeão estadual, somando 48 títulos e pode ser rebaixado pela primeira vez na sua história.

Desde sua fundação, em 1989, o Estrelão não era derrotado quatro vezes seguidas, algo que se tornou realidade neste ano. O Rio Branco soma a mesma quantidade de pontos do São Francisco, que ocupa a sétima posição.

A diferença para a zona de classificação é de quatro pontos, podendo chegar a cinco, dependendo do resultado do jogo entre Galvez e Independência, que acontece nesta terça-feira (25). Ainda restam duas rodadas para o Estrelão tentar escapar do fantasma do rebaixamento.

O Estrelão precisa vencer os últimos dois jogos e ainda contar com uma combinação de resultados, principalmente dos rivais acima na classificação.

A briga para garantir a permanência na elite do estadual e evitar um vexame histórico começa contra o Plácido de Castro, no próximo dia 9 de março. Na última rodada, o Rio Branco enfrenta o atual líder do campeonato, Vasco, o confronto acontece no dia 15 de março.