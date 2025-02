Rio Iaco apresenta vazante e nível se distancia da cota de alerta

O nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, apresentou novo sinal de vazante de ontem para hoje, se distanciando da cota de alerta. Conforme dados da Defesa Civil, a diminuição no volume das águas foi na ordem de 92 centímetros.

No domingo (16) o nível estava em 10,78 metros. Já nesta segunda-feira (17) a régua amanheceu medindo 9,86 metros, abaixo da cota de alerta que é de 14 metros. “Por enquanto, a situação está tranquila em Sena Madureira. Esperamos que permaneça assim até o final do inverno, pois uma enchente traz muitas consequências para as famílias”, comentou Carlos Davila, representante da Defesa Civil.

Na última sexta-feira (15) o nível das águas chegou a 11,50 metros, deixando muitos moradores preocupados. Contudo, no decorrer do final de semana, o rio voltou a vazar.

Historicamente, as maiores alagações de Sena Madureira ocorreram em 1997 e em 2021. Nesses dois anos, centenas de famílias ficaram desabrigadas.