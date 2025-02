Rio Iaco enche 1,14 metros, mas nível ainda está abaixo da cota de alerta

O nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, aumentou de maneira significativa na passagem de ontem para hoje. Para se ter uma ideia, a cheia foi de 1,14 metros. Isso ocorreu por conta das intensas chuvas que vem atingindo a região, principalmente nas cabeceiras do rio.

No domingo (23) o nível estava em 8,65 metros. Já nesta segunda-feira (24) a régua amanheceu medindo 9,79 metros. Apesar do ‘salto’ que houve, a situação em Sena Madureira ainda é controlada, visto que, o índice está bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros e da cota de transbordamento (15,20 metros).

Diante do cenário atual, a Defesa Civil de Sena Madureira repassa algumas orientações principalmente aos ribeirinhos. “Recomendamos que os ribeirinhos utilizem coletes salva-vidas, não sobrecarreguem seus barcos e evitem viajar à noite. São medidas essenciais para evitar o alagamento das embarcações e possíveis tragédias”, destacou Carlos Davila, representante da Defesa Civil.

A situação desse ano, pelo menos por enquanto, tem sido diferente do que o verificado em 2024 com relação a cheia. No ano passado, muitas famílias foram afetadas e tiveram que deixar suas casas.

Geralmente, a Praia do Amarílio é o primeiro bairro a ser atingido quando o nível do Iaco atinge a cota de alerta.

Na história de Sena Madureira, as maiores enchentes ocorreram em 1997 e em 2021.