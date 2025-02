Rio Juruá aumenta dois metros em 24 horas e coloca autoridades em alerta; confira

A elevação repentina do Rio Juruá tem causado preocupação no município de Porto Walter. Nas últimas 24 horas, o manancial registrou aumento de dois metros, resultado das intensas chuvas que tem atingido a região do Alto Juruá nos últimos dias.

O volume de chuvas registrado na região já se aproxima do previsto para todo o mês. Em apenas um dia, Cruzeiro do Sul acumulou 65 milímetros de precipitação, valor próximo à previsão inicial de 75 milímetros para todo o período até 17 de fevereiro. Já no Alto Juruá, as medições indicam que, nas últimas 48 horas, o total de chuvas ultrapassou os 60 milímetros, índice elevado para a época do ano.

Com o alto registro de chuvas, o município de Porto Walter tem sido um dos mais afetados pela cheia, conforme explicou o comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Josadac Cavalcante. Em contrapartida, outras localidades, como Marechal Thaumaturgo, já começam a apresentar sinais de estabilização, com o nível do rio recuando 24 centímetros nas últimas horas.

Apesar da elevação do rio, que chegou a 7,03 metros em Cruzeiro do Sul, ainda não há risco de transbordamento, de acordo com as autoridades. A situação deste ano é bem diferente da registrada no mesmo período de 2024, quando o nível da água alcançou 13 metros. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal seguem monitorando a situação e prontos para acionar o plano de contingência, caso necessário.

As estimativas para os meses seguintes apontam um período de chuvas acima da média até abril.