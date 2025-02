Rio Juruá sobe e fica a menos de um metro da cota de alerta em Cruzeiro do Sul; veja medição

O nível do Rio Juruá continua subindo e na manhã desta segunda-feira (24) atingiu 11,16 metros, em Cruzeiro do Sul, ficando a menos de um metro da cota de alerta no município, que é de 11,80 metros.

Apesar de está a apenas 64 centímetros da cota de alerta, segundo a Defesa Civil do município, ainda não há registros de famílias desabrigadas ou desalojadas em decorrência de alagação.

No último domingo (23) o órgão atendeu cinco ocorrências de desbarrancamentos e deslizamentos de terra. Ao todo, foram 100 mm de chuvas nas últimas 96 horas no município. Entre os bairros que registraram as ocorrências estão Cruzeirinho Novo, Conjunto Mâncio Lima, Escola Técnica, e Remanso.

Duas das famílias atingidas precisaram ser retiradas das suas casas e levadas para outros locais por meio do aluguel social. Pelo menos 30 homens atuaram no atendimento às famílias.

A previsão, segundo a Defesa Civil, é que o manancial continue subindo nos próximos dias, já que a expectativa é de volume de chuva de até 100 milímetros até a próxima quinta-feira.