RJ: tiroteio fecha vias expressas e atinge helicóptero da PM; vídeo

A Avenida Brasil e a Linha Vermelha foram fechadas nos dois sentidos no início da tarde desta quarta-feira (12/2) por causa de um tiroteio na altura da Cidade Alta (RJ). Há relatos de uma morte e três baleados.

O motivo do confronto é uma operação nas comunidades de Parada de Lucas e Vigário Geral.

Um helicóptero do Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia Militar foi atingido com dois tiros durante o confronto. Foi necessário fazer um pouso forçado no Comando Naval da Marinha, na Penha.

A Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram a operação com o objetivo de checar informações de inteligência a respeito da facção criminosa que atua na região. Em nota, a Polícia Civil afirma que “solicitou o fechamento da Avenida Brasil nas proximidades para garantir a segurança da população”.

Em vídeo, é possível ver as pessoas abaixadas perto de muretas para se protegerem dos disparos. Em determinado momento, é possível ver uma mulher afirmar que os tiros parecem ocorrer ao lado deles.

Veja:

O Centro de Operações Rio afirmou em publicação na rede social X que a avenida estaria interditada devido a uma ocorrência policial.