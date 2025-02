Robin em Honkai Star Rail: veja guia com build, times e mais

Robin é uma personagem de suporte que adiciona muito valor à equipe do jogador graças às melhorias de Ataque e Dano Crítico que ela é capaz de oferecer com seu kit de habilidades. A sua mais importante é sem dúvidas a Perícia Suprema, que a coloca no estado de Concerto e faz com que todos os aliados ajam imediatamente. Além disso, ela aumenta o Ataque da equipe em até 24,32%, com base no atributo da própria Robin, e aplica um Dano Físico Adicional, que escala conforme o nível do talento, toda vez que algum aliado acerta um inimigo. Esse Dano Físico Adicional sempre tem 100% de Chance de Crítico e tem Dano Crítico fixado em 150%.