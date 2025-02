Robô humanoide com ‘músculos e ossos’ da Clone Robotics realiza movimentos impressionantes; veja

A startup Clone Robotics revelou na quarta-feira (19) um robô humanoide com músculos e ossos cujos movimentos extremamente realistas chamaram a atenção por conta da alta precisão. Ele aparece em um vídeo postado no Instagram mostrando algumas das suas habilidades.

Batizada de Protoclone, a máquina é o “primeiro androide bípede musculoesquelético do mundo”, de acordo com a empresa que opera na Polônia e nos Estados Unidos. O humano sintético sem rosto tem mais de 1 mil fibras musculares artificiais e 500 sensores ajudando a garantir movimentos muito parecidos com os de humanos.

O protótipo “anatomicamente preciso” conta com sistemas sintéticos replicando estruturas esqueléticas, musculares, vasculares e nervosas, ao contrário de outros bots humanoides. Neste momento, ele usa pneumática, mas a Clone Robotics explicou que vai adotar sistemas hidráulicos nas próximas etapas de desenvolvimento.

Ainda de acordo com a startup, o controle dos músculos do Protoclone é feito por um sistema matriz de válvulas que fornece respostas mais rápidas e precisas. O bot possui “200 graus de liberdade”, o que significa ser capaz de realizar 200 tipos de movimentos independentes.