Rodovia no interior do Acre é interrompida após desabamento da estrada; veja o vídeo

A rodovia no km 532, em Tarauacá, município no interior do Acre está bloqueada em virtude do desabamento da estrada após as fortes chuvas do ultimo sábado (22).

Em um vídeo registrados por moradores e motoristas que precisavam trafegar no local, é revelado a gravidade do incidente, com o grande volume de água que corta a estrada.

“A estrada aqui caiu, então está tudo bloqueado, não passa nada. E está quebrando mais ainda aqui no Corcovado”, afirma o proprietário do vídeo.

Até o momento a Polícia Rodoviária Federal ou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes se manifestaram sobre o incidente, que tem causado preocupação.

Veja o vídeo: