A nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB-AC) será oficialmente empossada nesta terça-feira (25), às 17h, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC). O evento contará com a presença de representantes do Conselho Federal da OAB, além de autoridades locais e membros da advocacia acreana.

O advogado Rodrigo Aiache assume a presidência da entidade para o triênio 2025-2027, tendo como vice-presidente Thaís Moura. Também serão empossados Renato Augusto, como secretário-geral, Tânia Carvalho, que acumulará os cargos de corregedora-geral e secretária-geral adjunta, e Renato Tavares, que exercerá a função de tesoureiro.

Além da posse da diretoria, a cerimônia também marcará a diplomação do Conselho Seccional e das diretorias da OAB Acre e da Caixa de Assistência de Advogados para o triênio 2025-2027. Os conselheiros federais empossados serão Raquel Eline, Marcos Vinicius Jardim, Socorro Rodrigues, Carlos Lopes Lamas, Ana Caroliny Afonso e Harlem Moreira.

Após um processo eleitoral com movimentação intensa, a solenidade marcará o início de uma nova gestão na OAB-AC, com compromissos voltados para a defesa das prerrogativas da advocacia, o fortalecimento da categoria e a ampliação de ações institucionais voltadas à sociedade.

A OAB-AC desempenha um papel fundamental na defesa do Estado Democrático de Direito, promovendo o debate sobre temas jurídicos relevantes e oferecendo suporte à advocacia acreana. A solenidade de posse representa, assim, um momento de reafirmação do compromisso da entidade com seus membros e com a sociedade em geral.