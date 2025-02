Rodrigo Bocardi responde Globo após demissão por “questões éticas”

Rodrigo Bocardi demorou quase 24 horas para se pronunciar publicamente sobre sua demissão da Globo. Em vídeo postado nas redes sociais, o jornalista rebateu a acusação da emissora, de que teria descumprido normas éticas do canal.

O ex-apresentador do SPTV negou que tenha cometido qualquer ato que ferisse as regras da emissora.

“Eu atuei com os mesmos princípios. É isso que me deixa com a consciência tranquila. Bem tranquila”, afirmou no vídeo. Nos comentários, o apresentador tem recebido apoio de espectadores. No entanto, colegas do jornalista reprovaram a atitude dele.