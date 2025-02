Rodrigo Faro está de volta à Globo: “Me sinto pronto”

Depois de ser desligado da Record, Rodrigo Faro está de volta à TV Globo. Não como um dos contratos, mas para competir na Batalha do Lip Sync, que acontece no Domingão com Huck. O apresentador vai disputar contra Luciana Gimenez. “Me sinto pronto”, disse.

Essa é a segunda vez que o artista aparece na atração de Luciano Huck. Em 2023, o marido de Vera Viel surgiu dando um depoimento sobre Angélica, de quem é amigo pessoal, durante uma homenagem.

Para quem não sabe, Faro integrou o elenco fixo da emissora de 1997 a 2008. Rodrigo participou de algumas novelas, como Alma Gêmea, reprisada a pouco tempo no Vale a Pena Ver de Novo. Na trama, ele fazia par romântico com Fernanda Souza.

Saída da TV Globo

No entanto, a saída da Vênus Platinada aconteceu depois de Rodrigo Faro acender a vontade de se comandar um programa. Como não conseguiu espaço na empresa dos Marinho, o famoso aceitou a proposta da Record para substituir Marcio Garcia em O Melhor do Brasil.

Em 2015, passou a ficar à frente do Hora do Faro, por onde seguiu até seu último dia de trabalho na casa liderada pelo Bispo Macedo.

Liberada pela Rede TV!

Liberada pela Rede TV!, onde apresenta o Superpop, Luciana Gimenez vai brilhar no palco do Domingão. A informação da participação da ex de Mick Jagger e de Faro foi confirmada pela TV Globo.