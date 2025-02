Rogeria rebate críticas após publicar vídeos ajudando pessoas: “Faço pra Deus, não pra ninguém aqui”

A influencer acreana Rogeria Rocha, direto de Rio Branco, usou os stories do Instagram para dar um chega pra lá nas críticas que anda levando na sua nova fase evangélica. Depois de bombar com vídeos ajudando pessoas – uma virada que ela jura ser de coração –, teve quem foi cutucar a moça nas redes. Mas ela, com o jeitão que o povo do Acre já conhece, mandou na lata: “Sempre fui criticada a vida inteira, faça ou não faça, então faço o que meu coração pulsa”.

O burburinho tá rolando solto, e ela jura que os ataques não abalam – o foco é a fé e o apoio de quem curte o trampo, não os dedos nervosos dos haters.

No desabafo, Rogéria deixou claro que não tá nem aí pro veneno: “Eu faço pra Deus, não pra ninguém aqui. Se você perde tempo me criticando sem eu pedir opinião, problema seu”. Ela ainda deu um recado para quem vive de textão, dizendo que suas ações são entre ela e Jesus, não com os fofoqueiros de plantão. Mas o papo não ficou só na defesa: a influencer prometeu mais vídeos de ajuda no feed, tudo graças aos seguidores que tão segurando a onda com ela nessa nova caminhada.

E pra fechar, Rogéria jogou um carinho pros apoiadores: “Amo vocês demais, não seria nada sem vocês que tão comigo em todas as fases”. Nos grupos de WhatsApp da capital, já tem gente elogiando a atitude e outros apostando que ela quer aparecer – verdade ou não, o fato é que a influencer tá firme na missão. Antes de ir almoçar (porque ninguém é de ferro), ela ainda agradeceu e prometeu mais ações para ajudar o próximo.

Veja: