Rogeria Rocha detona ex-namorado e fala de novo amor na fase ‘evangélica’: “Tão podre”

A influencer acreana Rogeria Rocha rasgou o verbo nas redes sociais ao desabafar sobre seu ex-namorado em um vídeo no Instagram, nesta segunda-feira (24).

Com aquele jeitão direto que o povo do Acre já conhece, ela não poupou palavras: “Tão podre… Uma das piores pessoas que eu já conheci na minha vida”, soltou, sem citar nomes, mas deixando claro que o último relacionamento amoroso foi um capítulo pra esquecer.

Sobre sua nova fase, marcada pela fé e pela transformação espiritual que ela tem compartilhado com os 500 mil seguidores, Rogéria também abriu o coração: “Agora só vou me relacionar novamente, se eu tiver certeza, se Deus me mostrar de todas as formas que essa é a pessoa que ele quer pra minha vida”. A declaração vem depois de uma série de vídeos onde ela fala sobre largar festas, álcool e buscar uma vida mais conectada com Jesus – uma mudança que, segundo ela, começou há oito meses e já rendeu críticas, mas também muito apoio.

Veja: