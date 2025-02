Rogéria Rocha emociona ao ajudar criança: “Se não vivo pra servir, não sirvo pra viver”

A influenciadora digital Rogéria Rocha, que já havia chamado atenção recentemente ao revelar sua nova fase de fé, voltou a emocionar os seguidores ao compartilhar um gesto de solidariedade.

No vídeo, ela aparece ajudando uma criança que estava sozinha em uma calçada, aparentemente trabalhando, e sua atitude gerou uma imensa repercussão nas redes sociais.

Nas imagens, Rogéria se aproxima do menino, conversa com ele e decide presenteá-lo com um valor depositado na conta que provavelmente pertence à sua mãe, além de levá-lo ao supermercado para escolher os produtos que mais gostaria de ganhar. O momento do pequeno enchendo o carrinho e, ao final, abraçando a influenciadora, emocionou muitos internautas.

“Se não vivo pra servir, não sirvo pra viver”, escreveu Rogéria Rocha na legenda da publicação, que rapidamente viralizou.

A repercussão foi imediata e gerou uma avalanche de elogios e mensagens de carinho nos comentários. “O brilho do Espírito Santo é surpreendente, mudou até o seu olhar”, escreveu um seguidor. Outro destacou: “Que Deus lhe dê tudo em dobro em sua vida. Cada ação tem sua recompensa. Que lindo o que você faz por cada um”.

Outros comentários também ressaltaram a mudança na influenciadora: “Quanto mais hate, mais ela cresce. Deus vai continuar te abençoando cada dia, continue”, afirmou um internauta. Houve também quem destacasse o impacto positivo do gesto: “Deus te abençoe sempre, hoje de manhã ele estava lá na frente da academia, embaixo do sereno. Emocionei que você fez o dia dele e da família mais feliz”.

Relembre: Rogeria Rocha surpreende ao revelar mudança de vida em vídeo emocionante: “Jesus está transformando”

Apesar das críticas pontuais, muitos seguidores defenderam Rogéria e exaltaram sua atitude. “Você é a menina dos olhos de Deus! Que a graça e Luz de Deus resplandeça sobre sua vida. Continue inspirando e postando para que mais pessoas possam ajudar e ser solidárias”, escreveu uma fã emocionada.

A influenciadora segue compartilhando sua jornada de fé e solidariedade.

Veja o vídeo: