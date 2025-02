Rotatória da Havan tem trânsito caótico após fortes chuvas neste sábado; veja o vídeo

As fortes chuvas deste sábado (22), causaram diversos pontos de alagamento em Rio Branco, entre eles na rotatória da Havan. Em um vídeo feito pelo ContilNet, é possível ver o momento caótico que o trânsito na região ficou.

Com longa fila de espera, nas imagens é registrado a potencialidade da correnteza que tomou conta da via, dificultando a circulação de veículos e pedestres, principalmente dos morados que buscam seguir ou sair do bairro Calafate e clientes da loja.

Alguns motoristas de carros ainda se arriscaram para fazer a travessia na área, com um volume de água que chegou até o meio de uma parada de ônibus.

Veja o vídeo: