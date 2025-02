Rússia lança contra Ucrânia maior ataque de drones da guerra, diz Kiev

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste domingo (23) que a Rússia lançou mais de 260 drones em um ataque noturno, o maior da guerra, ao condenar o “terror aéreo” russo e pedir unidade entre os aliados do país.

“Todos os dias, nosso povo se posiciona contra o terror aéreo”, escreveu na rede social X.

Ele continuou afirmando que, “na véspera do terceiro aniversário da guerra em larga escala, a Rússia lançou 267 drones de ataque contra a Ucrânia — o maior ataque desde que drones iranianos começaram a atacar cidades e vilas ucranianas.”

A força aérea da Ucrânia informou em um comunicado que 138 drones foram abatidos e outros 119 desapareceram dos radares após serem bloqueados pelo sistema de proteção aéreo, acrescentando que a Rússia também lançou três mísseis balísticos.

Danos foram relatados em cinco regiões do país.

Moscou lançou ataques em massa de drones noturnos na Ucrânia por meses, buscando esgotar as defesas aéreas.

Zelensky afirmou que, no total, quase 1.150 drones de ataque, mais de 1.400 bombas aéreas guiadas e 35 mísseis de vários tipos foram lançados pela Rússia no território ucraniano na semana passada.

O presidente agradeceu aos que operam as defesas aéreas da Ucrânia e pediu aos aliados estrangeiros do país que se mantenham unidos para garantir uma “paz justa e duradoura”.

“Isso é possível por meio da união de todos os parceiros — precisamos da força de toda a Europa, da força da América, da força de todos que buscam uma paz duradoura.”

Kiev e seus aliados europeus ficaram nervosos com os ataques verbais do novo presidente dos EUA, Donald Trump, contra Zelensky na semana passada, bem como com uma reunião entre as delegações dos EUA e da Rússia em Riad, para a qual a Ucrânia não foi convidada.