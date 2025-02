Rutênio Sá aceita convite para ser líder de Bocalom na Câmara após conversa com o prefeito

O vereador Rutênio Sá (União Brasil) aceitou o convite do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, para fazer sua liderança na Câmara Municipal de Rio Branco.

A informação foi dada pelo próprio vereador ao ContilNet, nesta sexta-feira (7), depois de ter conversado com Bocalom.

“Conversei com o prefeito hoje pela manhã e aceitei o convite. Assumo essa missão com a certeza de que temos pautado nosso mandato na maleabilidade, no respeito às opiniões diferentes. Assim vamos fazer essa liderança na Câmara, é o que eu acredito”, disse Rutênio.

Bocalom buscava seu líder na Câmara há um tempo, mas as incertezas e dúvidas pairavam entre os parlamentares que compõem a base do prefeito.