Sabrina Carpenter reposta vídeo de brasileira em suas redes sociais; veja

A cantora Sabrina Carpenter, 25, utilizou as redes sociais para republicar o vídeo de uma brasileira ao som de uma de suas músicas. A faixa em questão é “Bed Chem”, que faz parte de seu álbum mais recente, “Short n’ Sweet”, lançado em agosto de 2024.

A brasileira em questão é sergipana e compartilha diversos vídeos no TikTok, normalmente, andando com uma caixa de som atrás de si. Além do hit de Carpenter, ela já compartilhou vídeos ao som de músicas de Tate McRae e The Weeknd. Apesar de ter mais de 300 mil seguidores, ela já acumula mais de 39 milhões de curtidas.

Nos comentários da publicação no TikTok, os fãs de Sabrina reagiram e alguns chegaram a especular que ela virá ao Brasil.

Essa não é a primeira vez que a artista republica a postagem de um brasileiro. Em agosto do ano passado, durante os Jogos Olímpicos, Carpenter repostou um vídeo da ginasta Julia Soares, que utilizou um hit da cantora pop para mostrar o collant escolhido para uma das competições.