De acordo com o jornalista Lucas Pasin, do Splash, o motivo seria o empresário Rodrigo Branco, com quem Thelminha está travando uma batalha na Justiça em um processo de racismo.

“Ela não segue ninguém que dá palco para ele. Não existiu uma briga entre elas, ou com outra famosa Nada do tipo, é apenas uma decisão da Thelminha em não seguir quem é próximo e dá visibilidade a ele”, revelou uma pessoa próxima a ex-BBB ao jornalista.

A cantora Ludmilla, também próxima ao empresário, teria levado unfollow da ex-BBB pelo mesmo motivo. Em nota, a equipe de Thelma Assis disse preferir não comentar as decisões particular da médica.

“A Thelminha está em um momento super importante e feliz de sua carreira, se preparando para comemorar 20 anos de carnaval, onde vai estrear como Destaque do Salgueiro, no Carnaval do Rio de Janeiro; além de desfilar como Musa da Mocidade Alegre, atual bicampeã do Carnaval de São Paulo, e sua escola do coração. Ela também é Musa do Camarote Bar Brahma, em São Paulo, e Diva do maior bloco de rua do Carnaval de São Paulo, o Acadêmicos do Baixo Augusta, pelo segundo ano consecutivo. Por isso, prefere não comentar sobre assuntos que não sejam sobre carreira e carnaval”, informou a nota.