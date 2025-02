A ausência da jornalista Ilze Scamparini, que residente em Roma, na Itália, na cobertura da internação do papa Francisco chamou a atenção dos internautas nas redes sociais. Nos canais da Globo, outros repórteres foram escalados para falar sobre o caso e isso levantou questionamentos entre os telespectadores.

Na TV Globo, o correspondente Murilo Salviano precisou deixar Londres para cobrir a internação do pontífice. Na GloboNews, foi Mirticeli Medeiros quem deu as atualizações do caso.

O motivo da ausência de Ilze Scamparini não envolve nenhuma demissão ou afastamento do canal. As mudanças ocorreram porque a jornalista está de férias no Brasil.

Conhecida por estar sempre falando as informações nos jornais em cima de um telhado, com a capital italiana de plano de fundo, Ilze está no país acompanhada do marido, Domenico Saverni Mezzatesta. O casal esteve no Rio de Janeiro e em Búzios nos últimos dias.