O retorno de Neymar ao Brasil é midiático por vários motivos. Entre eles está o fato de que o camisa 10 tem ido aos treinos para o Santos por meio de helicóptero privado. O atleta saiu de sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para chegar ao CT Rei Pelé, nessa segunda-feira (3/2) e também nesta terça-feira (4/2). Veja quanto as viagens particulares custam ao bolso do jogador.

O helicóptero de Neymar é personalizado e foi fabricado em 2019 com capacidade para piloto, copiloto, oito passageiros e bagagens, além de dois motores. A aeronave faz o trajeto entre Mangaratiba e Santos em cerca de uma hora. Para saber o consumo de combustível exato é preciso saber o peso que o helicóptero carregará. Contudo, na média, é possível afirmar que o trajeto exige de 240 a 350 litros de combustível, cujo valor do litro varia entre R$ 8 e R$ 10. Logo, o voo de Neymar de Mangaratiba a Santos tem um custo aproximado de R$ 2400 a R$ 3500. Portanto, o trajeto de ida e volta pode atingir R$ 7 mil. Ressalta-se, porém, que tal aeronave necessita de manutenção constante e ainda pode gerar um gasto de cerca de 500 mil dólares para seguir rigoroso protocolo de segurança.