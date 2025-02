Saiba quem é o motorista de aplicativo que estuprou jovem de 19 anos

Preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o motorista de aplicativo João Pedro Gomes da Silva (foto em destaque), 35 anos, é o principal suspeito de ter estuprado uma jovem de 19 anos durante uma corrida na madrugada deste domingo (23/2)

O homem foi encontrado por policiais da 24ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) em Alexânia (GO), município localizado a 85 quilômetros de Brasília. Ele estava em casa dormindo após o crime, quando foi acordado pela esposa que abriu a porta para os policiais.

João Pedro foi levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) II.

A mulher estava em um aniversário na casa de um amigo do irmão, em Samambaia, na noite de sábado (22/2). Por volta das 23h20, pediu transporte por meio do aplicativo 99 para retornar para casa, em Ceilândia. O estupro ocorreu no trajeto para a residência da jovem, que foi deixada no local pelo motorista, à 0h11, segundo depoimento da mãe da vítima. Ele dirigia um Honda Civic da cor branca.

A mãe da jovem a levou para a 24ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) para registro do boletim de ocorrência de estupro. A jovem foi encaminhada ao hospital porque estava sangrando e chegou a desmaiar.

Na delegacia, João Pedro permaneceu em silêncio. Ele não tinha nenhuma passagem pela polícia, até então.

O Metrópoles procurou o aplicativo 99 para saber sobre as possíveis consequências para o motorista e aguarda a resposta.