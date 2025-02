Saiba quem é o traficante preso na mansão de Oruam, no Rio

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (26/2), o traficante Yuri Pereira Gonçalves, foragido da Justiça e que foi encontrado escondido na mansão do rapper Oruam (nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno), na Zona Oeste do Rio.

Yuri, procurado por envolvimento com organização criminosa, acabou capturado durante operação policial deflagrada no endereço do artista e recebeu voz de prisão no local. O próprio Oruam foi detido em flagrante por abrigar o foragido em sua residência, configurando crime de favorecimento pessoal.

A ação policial fez parte de operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), inicialmente voltada para investigar Oruam em outro caso. O rapper era alvo de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Santa Isabel (SP) devido a uma apuração sobre disparo de arma de fogo ocorrido em dezembro de 2024, em um condomínio de Igaratá (SP).

O objetivo dos agentes era encontrar a arma supostamente usada por Oruam nesse incidente. Durante o cumprimento dos mandados na mansão do cantor, no bairro Joá, os policiais se depararam inesperadamente com Yuri Pereira Gonçalves escondido no local.

Diante da descoberta do foragido, os agentes efetuaram sua prisão imediata. Com Yuri, a polícia apreendeu uma pistola 9 mm equipada com um kit-rajada (acessório que permite disparos automáticos), além de munição.