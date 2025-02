Saiba quem morreu no desabamento do teto na “igreja de ouro”

Foi identificada a vítima do acidente na Igreja de São Francisco de Assis – conhecida como “igreja de ouro” –, localizada no Centro Histórico de Salvador (BA). Parte do teto do santuário desabou na tarde desta quarta-feira (5/2), deixando ao menos um morto e outros seis feridos.

Saiba quem é a vítima do acidente na “igreja de ouro”

A vítima é a Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos.

Natural de Ribeirão Preto, São Paulo, Giulia estava visitando a Igreja de São Francisco, situada no Largo do Cruzeiro de São Francisco, quando o teto da basílica desabou.

A Polícia Civil da Bahia informou que, além de Giulia, outras cinco pessoas ficaram feridas, dentre elas uma turista. Os feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados para uma unidade de saúde local. De acordo com as autoridades, todos sofreram apenas ferimentos leves e não correm risco de morte.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para identificar vítimas presas aos destroços. A Polícia Militar isolou a área e o Samu presta socorro aos sobreviventes.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a situação da igreja. É possível ver o espaço coberto pela madeira do telhado e muita poeira.